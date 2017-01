SWR 07:30 bis 08:15 Bildungsprogramm Tele-Akademie Prof. Dr. Wilfried Juling: Digitalisierung - Die Technologie von heute D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Begriff Digitalisierung bezeichnet die Überführung analoger Größen in diskrete (abgestufte) Werte, zu dem Zweck, sie elektronisch zu speichern und zu verarbeiten. Der Vortrag beschreibt die wesentlichen technologischen Entwicklungen der Kommunikation, um dann den Weg von "mobil" über "pervasiv" zu "ubiquitär", also allgegenwärtig, zu beschreiben. Die Herausforderungen der heutigen Zeit sind durch Schlagworte wie "Cloud", "Social Media" oder "App" geprägt, besonders aber durch die problematischen Aspekte, die mit der Informationsflut und "Big Data" einhergehen. Der Blick in die Zukunft richtet sich auf "Industrie 4.0" und das "Internet der Dinge". Professor Dr. Wilfried Juling bekleidete den Lehrstuhl für "Rechnersysteme und Infrastruktur der Informationsverarbeitung" an der Universität Karlsruhe. Er war Direktor des dortigen Rechenzentrums und leitete bis 2015 den neuen Bereich "Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft" am KIT in Karlsruhe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie