kabel eins 07:10 bis 08:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Geschichte ohne Happy End USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Durch einen Notruf von Hetty wird das Team von einer Überwachung abgezogen und findet Hetty im Bootshaus in Gegenwart von Owen Granger vor, der sich als neuer Assistant Director vorstellt. Auf seine Anordnung sollen sie den Tod von Brent Bolton untersuchen, der erschossen aufgefunden wurde. Er und seine Frau Mia sind in einem Forschungsinstitut angestellt, das auch für das Verteidigungsministerium arbeitet. Dem Team gelingt es, Nell undercover in das Institut einzuschleusen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: R. Scott Gemmill Altersempfehlung: ab 12