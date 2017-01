SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 16:9 Merken Was macht einen Menschen zum Mörder? Der Mediziner und Buchautor Joe Bausch weiß: Das Böse schlummert in jedem von uns und oft sind es nur Kleinigkeiten, die eine schreckliche Tat auslösen können. Bei "Im Kopf des Verbrechers" analysiert er reale Fälle. Heute erfahren wir, wie es dazu kam, dass ein Hausmeister ein elfjähriges Schulmädchen missbrauchte und was einen Mann dazu treiben kann, aus Selbstjustiz einen Menschen zu töten. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 12