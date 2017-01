Pro7 Fun 03:10 bis 05:05 Actionfilm The Art of War USA, CDN 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem wichtigen Treffen der UNO wird der chinesische Botschafter Wu während seiner von der Dolmetscherin Julia übersetzten Rede ermordet. FBI-Agent Neil Shaw heftet sich an die Fersen des Killers und findet sich mit seinem Team von Spezialisten inmitten einer Verschwörung, die die Zerstörung der UNO zum Ziel hat. Bald begreift Shaw, dass Dolmetscherin Julia den Schlüssel zur Lösung besitzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wesley Snipes (Neil Shaw) Anne Archer (Eleanor Hooks) Maury Chaykin (Frank Capella) Donald Sutherland (UNO-Generalsekretär Douglas Thomas) Michael Biehn (Robert Bly) Marie Matiko (Julia Fang) Cary-Hiroyuki Tagawa (David Chan) Originaltitel: The Art of War Regie: Christian Duguay Drehbuch: Wayne Beach, Simon Barry Kamera: Pierre Gill Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 18