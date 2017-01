Pro7 MAXX 01:50 bis 05:25 Sport ran Football: NFL Pro Bowl - AFC All-Stars vs. NFC All-Stars D 2017 Live 16:9 HDTV Merken In der Nacht von Sonntag, den 29.01.2017, auf Montag, den 30.01., übertragen ProSieben MAXX und ran.de das All-Star-Game in der NFL, den Pro Bowl 2017, live aus dem Camping World Stadium von Orlando. Kommentiert wird das Spiel von Jan Stecker, der Experte im Studio ist Roman Motzkus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Roman Motzkus