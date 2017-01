Pro7 MAXX 23:00 bis 00:45 Drama Hooligans 2 - Stand Your Ground USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dave hat sich immer schon gern für seinen Fußballverein West Ham United geprügelt und macht damit auch weiter, als er im Knast sitzt. Schließlich wird er mit zwei Kumpels in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt, wo die Fans vom Lokalrivalen Millwall FC den Ton angeben. Dave muss mächtig einstecken, erhält aber auch eine ungeahnte Chance: Wegen Überfüllung soll ein Teil der Knackis auf Bewährung rauskommen. Ein Fußballspiel zwischen beiden Gruppierungen soll entscheiden, wer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ross McCall (Dave Miller) Suzanne May (Michelle 'Red' Miller) Vernon Wells (Tankersley Governor) Graham McTavish (Big Marc Turner) Marina Sirtis (Veronica Mavis) Treva Etienne (Arthur Mason) Luke Massy (Keith Morrison) Originaltitel: Green Street Hooligans 2 Regie: Jesse Johnson Drehbuch: T. Jay O'Brien Kamera: Jonathan Hall Musik: Terence Jay Altersempfehlung: ab 18