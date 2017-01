Pro7 MAXX 20:15 bis 23:00 Filme Die Kunst zu gewinnen - Moneyball USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer durchwachsenen Saison stehen die Oakland Athletics kurz vor dem Bankrott, und die Spieler wandern zur Konkurrenz ab. Trotz knapper Mittel muss Manager und Ex-Baseballstar Billy Beane eine Top-Mannschaft zusammenstellen. Gegen den Widerstand seines Clubs setzt er auf das Statistikverfahren Sabermetrics: Erfunden von einem Yale-Absolventen bewertet es Baseballer nach ihren Spielstatistiken und stellt das Team zusammen. Kann Beane damit das Baseballspiel revolutionieren? Brad Pitt in einem Sportdrama der Extraklasse: Im auf einer wahren Geschichte beruhenden Werk von "Capote"-Regisseur Bennett Miller spielt der Oscar-Preisträger den Ex-Baseball-Star Billy Beane. Als Manager der Oakland Athletics sorgt der mit Hilfe eines jungen Programmierers für Wirbel in der Baseball-Welt. Ihre Erfindung: das Computerprogramm "Sabermetrics". Es errechnet, wie man mit wenig Geld das beste Team zusammenstellen kann. Doch die Vereinsführung ist skeptisch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Billy Beane) Robin Wright (Sharon) Jonah Hill (Peter Brand) Philip Seymour Hoffman (Art Howe) Chris Pratt (Scott Hatteberg) Stephen Bishop (David Justice) Reed Diamond (Mark Shapiro) Originaltitel: Moneyball Regie: Bennett Miller Drehbuch: Steven Zaillian, Aaron Sorkin, Stan Chervin Kamera: Wally Pfister Musik: Mychael Danna