Pro7 MAXX 07:30 bis 08:25 Dokumentation Mission Schwertransport Klar zum Start: Heli an Bord! GB, USA 2013 16:9 HDTV Die Shetlands sind eine Inselgruppe im Nordatlantik. Schnelle Wetterumstürze sind an der Tagesordnung - und eine extreme Gefahr für Menschen auf hoher See oder in den Bergen. Damit die Retter vor Ort ihren Job noch besser erledigen können, bekommen sie zwei neue, ultramoderne Rettungs-Helikopter. Jeder ist acht Tonnen schwer und 25 Millionen Euro wert. Doch wie kommen sie aus den USA auf die Insel? Eine Mission Schwertransport ... Originaltitel: Monster Moves Altersempfehlung: ab 12