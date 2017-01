RBB 04:50 bis 05:30 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2017 HDTV Live TV Merken Hertha BSC: Zu Gast im Schwarzwald: Die Berliner reisen zum Start der Rückrunde zum SC Freiburg. Im Breisgau hat die "alte Dame" seit über 16 Jahren nicht mehr verloren. Diese Serie muss Hertha auch fortsetzen, um das obere Tabellendrittel nicht aus den Augen zu verlieren. Union Berlin: Wo führt der Weg hin? Einer starken Hinrunde folgte in Köpenick oft eine schwache zweite Halbserie. Das soll in diesem Jahr anders werden. Mit dem Transfer von Sebastian Polter haben die Berliner bereits ein Signal an die Konkurrenz gesendet. Gelingt der Rückrundenauftakt gegen den VfL Bochum? Studiogast: Marko Rehmer: Er schnürrte sowohl für Union Berlin, als auch für Hertha BSC die Rasenschuhe und wurde mit der Nationalelf Vizeweltmeister - Marko Rehmer. Der 44-Jährige ist am Sonntag zu Gast im Sportplatz-Studio und spricht mit uns über seine Zeit bei den "Eisernen" und der "alten Dame". BR Volleys: Mission Titelverteidigung: Volleyballherz was willst du mehr? Am Sonntag steigt das Pokalfinale zwischen den beiden stärksten Mannschaften der vergangen Jahre. Die BR Volleys wollen im Duell mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen ihren Coup aus dem Vorjahr wiederholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Marko Rehmer (ehem.Fußballspieler) Originaltitel: rbb Sportplatz