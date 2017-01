WDR 07:10 bis 07:40 Kochen Kochen mit Martina und Moritz Gemüseauflauf - abwechslungsreich und originell D 2015 Stereo Untertitel HDTV Merken - Gemüseauflauf - abwechslungsreich und originell Mit Phantasie und ein paar frischen Zutaten lässt sich aus beinahe jedem Gemüse ein köstlicher Auflauf zaubern. Martina und Moritz haben eine bunte Auswahl ihrer Auflaufgerichte getroffen und in diesen 30 Minuten zusammengestellt. Unter anderem gibt es einen mit Blut- und Leberwurst gefüllten Kartoffelauflauf aus sahnigem Püree. Aus der "schlanken" Küche kommt der schmackhafte Blumenkohlauflauf mit Vollkornbrot in grüner Soße, und der Wurzelgratin mit Pastinaken, Petersilienwurzel und Möhren lässt alte Gemüsesorten wieder aufleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Kochen mit Martina und Moritz