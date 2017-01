SAT.1 Emotions 22:40 bis 23:30 Krimiserie Profiling Paris Sturm (2) F 2014 16:9 HDTV Merken Für Chloé wird es brenzlig: Man verdächtigt sie des Mordes an Lucien Steinberg und nimmt sie in Haft. Lamarck sind offiziell die Hände gebunden, doch er lässt sein Team heimlich ermitteln und entdeckt eine Verbindung zu Louise Drancourt - der Frau, die behauptete, Chloés Schwester zu sein und für den Mord an Lamarcks Vorgänger Matthieu Pérac verantwortlich ist. Adèle greift zu riskanten Mitteln, um ihr ein Geständnis abzuringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Vanessa Valence (Fred) Raphaël Ferret (Hyppolite) Juliette Roudet (Adèle Delettre) Ron Reznik (Vincent Delahaye) Originaltitel: Profilage Regie: Julius Berg Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert Kamera: Marc Falchier Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16