SAT.1 Emotions 07:35 bis 08:00 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 70 D 2010 16:9 HDTV Merken Obwohl Katrin Michael nach wie vor liebt, trennt sie sich von ihm, um sich selbst zu schützen. Bea erfährt von Ben, dass Julian fast das Foto in die Hände bekommen hätte. Sie ist entsetzt über Bens sorgloses Verhalten und über die Tatsache, dass das Bild überhaupt noch existiert. Sie bereut bitterlich, sich auf Ben eingelassen zu haben und vertraut sich Michael an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Christopher Kohn (Ben Bergmann) Barbara Sotel (Karin Beschenko) Andreas Jancke (Michael Heisig) Sebastian Hölz (Julian Götting) Franciska Friede (Sophie Klein) Originaltitel: Hand aufs Herz Regie: Nina Wolfrum