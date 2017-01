Eine russische Familie flüchtet vor dem Ersten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten und kommt dort nach anfänglichen Schwierigkeiten, Fuß zu fassen, zu einigem Wohlstand. Aber bereits die nächste Generation entfernt sich von den Werten der jüdischen Familie. Sie ziehen in eine andere Gegend, ändern ihre Namen, und bald ist der Zusammenhalt zerbrochen, der einst der ganze Stolz des Clans war. In Google-Kalender eintragen