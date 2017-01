kabel1 classics 23:55 bis 01:40 Drama 1984 GB 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Richard Burton vs. Big Brother: Nach einem fatalen Atomkrieg werden die Bürger des Reiches Ozeanien von einer totalitären Partei und dem omnipräsenten Auge des "Großen Bruders" überwacht. Freiheit ist ein Tabu, Gefühlsäußerungen streng verboten. Winston Smith, Mitarbeiter der Zensurabteilung im Ministerium für Wahrheit, leidet unter dem System und sehnt sich nach Flucht. Die Liebe zu Parteigenossin Julia bringt ihn in höchste Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Hurt (Winston Smith) Richard Burton (O'Brien) Suzanna Hamilton (Julia) Cyril Cusack (Charrington) Gregor Fisher (Parsons) James Walker (Syme) Andrew Wilde (Tillotson) Originaltitel: Nineteen Eighty-Four Regie: Michael Radford Drehbuch: Michael Radford Kamera: Roger Deakins Musik: Dominic Muldowney Altersempfehlung: ab 16