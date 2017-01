kabel1 classics 06:30 bis 08:05 Melodram Das Verlangen GB 1964 nach einem Roman von Françoise de Ligneris SW 20 40 60 80 100 Merken Allison Crawford hat seit einigen Jahren mit psychosomatischer Erblindung zu kämpfen. Psychologen vermuten, dass eine Lücke in ihrem Gedächtnis die Ursache für ihre Blindheit ist. Als Allison gemeinsam mit ihrem Ehemann zu ihrer jüngeren Schwester zieht, findet sie die Zeit, um Licht in ihre Vergangenheit zu bringen. Langsam kommen die fehlenden Erinnerungsfetzen wieder und bringen verstörende Tatsachen an die Oberfläche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Neal (Allison) Curd Jürgens (Eric Crawford) Samantha Eggar (Robin) Ian Bannen (Paul) Beatrix Lehmann (Mrs. Crawford) Elspeth March (Madame Valadier) Sandra Leo (Susan) Originaltitel: Psyche 59 Regie: Alexander Singer Drehbuch: Julian Zimet Kamera: Walter Lassally Musik: Kenneth V. Jones Altersempfehlung: ab 12