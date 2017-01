Kabel1 Doku 22:35 bis 23:30 Dokumentation Morde, die Schlagzeilen machten - Schuldig im Rampenlicht Drew Peterson USA 2015 16:9 HDTV Merken Eine zweifache Mutter liegt tot in ihrer Badewanne. Vor Ort ist der Polizist Drew Peterson, gleichzeitig der Ex-Mann der Verstorbenen. Ihr Tod wird als Unfall eingestuft und zu den Akten gelegt. Drei Jahre später wird die aktuelle Ehefrau des Polizisten als vermisst gemeldet. Langsam gerät Drew ins Visier seiner Ermittlerkollegen. Wie viele Morde können sie ihm nachweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder Made Me Famous