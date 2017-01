Disney Channel 22:35 bis 23:05 Comedyserie Golden Girls Ein Schock für Rose USA 1986 HDTV Merken Seit einem Monat geht Rose mit Al aus, zögert aber weitere Schritte hinaus, denn bisher hat sie noch nie jemanden mit nach Hause genommen. Aber Al schwört ihr, leise zu sein, und so gehen die beiden schließlich ihr erotisches Abenteuer an. Am nächsten Morgen liegt Al tot im Bett - im Schlaf dahingerafft von einem Herzinfarkt. Rose ist außer sich. Ihre Freundinnen überreden sie, Als einzige Verwandte, seine Schwester, zu benachrichtigen. Aber als Rose bei Mrs. Beatty anruft, stellt sie fest, dass es sich keineswegs um Als Schwester, sondern um seine Frau - vielmehr seine Witwe - handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beatrice Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophie Petrillo) Richard Roal (Al) Priscilla Morrill (Mrs. Lucille Beatty) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: Susan Harris, Susan Harris Musik: Andrew Gold