Disney Channel 20:15 bis 22:35 Komödie Machen wir's in Liebe USA 1960 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Clément ist millionenschwer und bekommt Wind davon, dass er in einer Fernsehshow parodiert wird und geht ohne Umschweife zu einer Vorführung. Dort wird er jedoch mit dem Parodisten verwechselt und auf die Bühne geschleppt, wo er sich mehr schlecht als recht verkauft. Zudem trifft er dort auf die junge und attraktive Tänzerin Ramona, in die er sich auch gleich verknallt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marilyn Monroe (Ramona Dell) Yves Montand (Jean-Marc Clement) Tony Randall (Howard Coffman) Frankie Vaughan (Tony Danton) Wilfrid Hyde White (John Wales) David Burns (Oliver Burton) Michael David (Dave Kerry) Originaltitel: Let's Make Love Regie: George Cukor Drehbuch: Norman Krasna Kamera: Daniel L. Fapp Musik: Lionel Newman Altersempfehlung: ab 12