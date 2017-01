sixx 04:40 bis 05:20 Serien Eli Stone Erdbebenwarnung USA 2008 16:9 Dolby Digital Merken Die Zeit drängt, als Eli eines Tages ein Erdbeben vorhersieht, das ausgerechnet jene Gegend zerstören wird, in der seine Freunde wohnen. Der Anwalt hat keine andere Wahl: Um das Schlimmste zu verhindern, vertritt er einen machtgierigen Geschäftsmann, der das betroffene Gebiet in ein Einkaufszentrum umwandeln will. Alle Bewohner müssten dadurch umsiedeln. Da Elis Freunde nichts von seinen wahren Intentionen wissen, sorgt sein Entschluss für Unverständnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Lee Miller (Eli Stone) Natasha Henstridge (Taylor Wethersby) Victor Garber (Jordan Wethersby) Loretta Devine (Patti) Sam Jaeger (Matt Dowd) James Saito (Dr. Chen) Matthew Letscher (Nathan Stone) Originaltitel: Eli Stone Regie: David Petrarca Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Courtney Kemp, Brett Mahoney Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6