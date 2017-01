sixx 22:20 bis 00:40 Liebesfilm In Love and War USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Italien 1918: Als der 19-jährige US-Rettungssanitäter Ernest Hemingway schwer verwundet in ein Lazarett eingeliefert wird, verliebt er sich dort in die amerikanische Krankenschwester Agnes von Kurowsky. Nach einer Liebesnacht versprechen sich beide die Heirat. Doch der grausame Alltag des Krieges trennt das glückliche Paar. Agnes versucht, durch regen Briefverkehr die Beziehung aufrechtzuerhalten, bis sie sich schließlich immer mehr zu Dr. Caracciolo hingezogen fühlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Agnes von Kurowsky) Chris O'Donnell (Ernest Hemingway) Mackenzie Astin (Henry Villard) Emilio Bonucci (Domenico Caracciolo) Ingrid Lacey (Elsie "Mac" MacDonald) Margot Steinberg (Mabel "Rosie" Rose) Colin Stinton (Tom Burnside) Originaltitel: In Love and War Regie: Richard Attenborough Drehbuch: Allan Scott, Clancy Sigal, Anna Hamilton Phelan Kamera: Roger Pratt Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12