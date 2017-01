puls 4 22:25 bis 00:25 Komödie Dumm und dümmer USA 1994 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In dem Moment, als Mary die Limousine von Lloyd Christmas besteigt, ist der Volltrottel über beide Ohren verliebt. Als sie ihre Tasche in dem Wagen vergißt, macht er sich mit seinem nicht minder minderbemittelten Freund Harry Dunne von New York auf den Weg nach Colorado, um die Angebetete zu finden. Er kann nicht wissen, daß sich in der Tasche 100.000 Dollar Lösegeld für Marys entführten Mann befinden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jim Carrey (Lloyd Christmas) Jeff Daniels (Harry Dunne) Lauren Holly (Mary Swanson) Mike Starr (Joe Mentalino) Karen Duffy (J.P. Shay) Charles Rocket (Nicholas Andre) Victoria Rowell (Athletic Beauty) Originaltitel: Dumb and Dumber Regie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Bennett Yellin, Bobby Farrelly Kamera: Mark Irwin Musik: Todd Rundgren Altersempfehlung: ab 12