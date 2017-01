Phoenix 07:30 bis 08:15 Reportage Sehnsuchtsorte an der Adria Alter Glanz und frischer Wind D 2013 2017-01-29 19:15 Live TV Merken Den Auftakt des zweiten Teils bildet eine Inselkreuzfahrt auf der Sehnsuchtsroute: Vor der kroatischen Stadt Sibenik liegt ein Archipel von Hunderten Inseln. Stephan Merseburger und sein Team gehen an Bord eines Motorseglers, den man chartern kann - vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Kleingeld. Das Inselreich ist auch eine Hochburg maritimer Massentierhaltung. Der Heißhunger auf Doraden ist so groß, dass er ohne Zuchtfische aus Aquakulturen nicht zu stillen wäre. Umweltschützer kritisieren diese zusätzliche Belastung der Meere. Drangvolle Enge herrscht an Barbara Luegs nächster Station, der Campinghochburg Bibione in Italien. Besonders Deutsche, Holländer und Italiener lieben das Campen. Poollandschaften, Animateure und Wohnwagen - soweit das Auge reicht - Ferien an der Adria in Reinkultur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehnsuchtsorte an der Adria Kamera: Martin Adam und Thorsten Eifler