RTL Crime 07:20 bis 08:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Richard Trenton Chase - Der Vampir von Sakramento GB 2009 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 5: Am 29. Dezember 1977 erschoss Richard Trenton Chase aus seinem fahrenden Auto den 51-jährigen Ambrose Griffin. Seinen zweiten Mord verübte er am 21. Januar 1978 an der im dritten Monat schwangeren Teresa Wallin. Er erschoss sie, missbrauchte ihre Leiche, verstümmelte anschließend den Körper und nahm ein Bad in dem Blut seines Opfers. Sechs Tage später erreichte seine Mordlust ihren Höhepunkt, als er die 28-jährige Evelyn Miroth und deren Nachbarn Daniel Meredith ermordete. Außerdem tötet er den 6-jährigen Sohn von Evelyn Miroth und ihren erst 22 Monate alten Neffen. Erneut verging er sich an der Frauenleiche und lebte seine kannibalistische Neigung aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16