Sky Atlantic HD 06:10 bis 08:00 Krimi Marlowe ermittelt: Geheimnis in Poodle Springs USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Privatdetektiv Phillip Marlowe (James Caan) heiratet die schöne Tochter (Dina Meyer) des reichen Geschäftsmannes P.J. Parker (Joe Don Baker). Diesem wäre es am liebsten, Marlowe würde das Eheleben in Poodle Springs genießen und Scheidungsfälle bearbeiten. Doch ein Phillip Marlowe lässt sich nicht so leicht aufs Abstellgleis schieben. Im Gegenteil - er findet heraus, dass sein Schwiegervater in eine Mordserie verwickelt ist. - Spannender Detektiv-Thriller im alten Stil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Philip Marlowe) Dina Meyer (Laura) David Keith (Larry Victor) Tom Bower (Lt. Arnie Burns) Julia Campbell (Miriam 'Muffy' Blackstone-Nichols) Brian Cox (Clayton Blackstone) Nia Peeples (Angel) Originaltitel: Poodle Springs Regie: Bob Rafelson Drehbuch: Tom Stoppard Kamera: Stuart Dryburgh Musik: Michael Small Altersempfehlung: ab 12