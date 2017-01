Sky Cinema +24 03:35 bis 05:10 Komödie My Big Fat Greek Wedding 2 USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Menschen ändern sich, Griechen nicht." - Immer noch geht es im Leben von Toula (Nia Vardalos) drunter und drüber. Nicht zuletzt dank ihrer griechischen Großfamilie. Die hält sie so auf Trab, dass ihre Ehe mit Ian (John Corbett) darunter leidet. Selbst Tochter Paris (Elena Kampouris) hat sich bei weit entfernten Colleges beworben, um dem Clan zu entkommen. Doch dann entdecken Toulas Eltern Gus und Maria (Michael Constantine und Lainie Kazan), dass ihre Ehe formal nie gültig war. Höchste Zeit, die Hochzeit nachzuholen, die sich Maria immer gewünscht hat. - Freche Fortsetzung der erfolgreichen Culture-Clash-Komödie mit Nia Vardalos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nia Vardalos (Toula) John Corbett (Ian) Michael Constantine (Gus) Andrea Martin (Tante Voula) Lainie Kazan (Maria) Gia Carides (Nikki) Joey Fatone (Angelo) Originaltitel: My Big Fat Greek Wedding 2 Regie: Kirk Jones Drehbuch: Nia Vardalos Kamera: Jim Denault Musik: Christopher Lennertz