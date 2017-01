Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Gefährliches Universum Supernovae USA 2010 Stereo 16:9 Merken Der Astronom Phil Plait räumt mit Space-Märchen auf und bringt die Wahrheit ans Licht. Der Tod eines Sterns, der in sich zusammenfällt, setzt gewaltige Kräfte frei. Eine sogenannte Supernova oder gar Hypernova kann zu einer alles in ihrer Umgebung zerstörenden Gefahr werden. Unvorstellbar hohe Strahlenmengen pulverisieren alle Objekte in ihrem Weg. Wie groß ist das Risiko für die Erde, von einer Supernova getroffen zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Philip Plait (Physiker, Astronom und Apokalypse-Theoretiker) Originaltitel: Bad Universe