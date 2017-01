Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Entscheidung im Nordatlantik Freund oder Feind? USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die angespannte Lage zwischen den Tierschützern und den Bewohnern der Faröer droht zu eskalieren. Als sich einige betrunkene Insulaner am Trimaran der "Sea Shepherds" zu schaffen machen, müssen die Aktivisten mit der "Brigitte Bardot" in See stechen, um weiteren Schaden zu verhindern. Von der örtlichen Polizei fühlen sich die Aktivisten nicht ausreichenden geschützt. Doch auch auf offener See droht ihnen Gefahr: Bei einem Zusammenstoß mit den Fischerbooten würde das Schiff der Tierschützer garantiert den Kürzeren ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars: Viking Shores