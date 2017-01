Discovery Channel 07:20 bis 08:00 Dokumentation Lost Worlds - Expedition ans Ende der Welt Eine Steilwand im Dschungel GB 2015 Stereo 16:9 Merken Borneo in Südostasien ist die drittgrößte Insel der Erde: Sie umfasst eine Fläche von fast 752.000 Quadratkilometern und ist damit mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Bis heute gibt es auf Borneo kaum erforschte Regionen mitten im tropischen Regenwald - ein Hotspot für seltene Pflanzen und Tiere! Um mehr über diesen verborgenen Lebensraum zu erfahren, starten Monty Halls und Leo Houlding eine gemeinsame Expedition in den hintersten Winkel der Wildnis. Im malaiischen Bundesstaat Sarawak folgen sie dem Flusslauf des Melinau bis zu ihrem Ziel: einem 300 Meter hohen Kalksteinkliff mitten im Dschungel. Während Biologe Halls exotische Vertreter des Tierreichs unter die Lupe nimmt, m In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Worlds With Monty Halls And Leo Houlding Altersempfehlung: ab 6