Sky Sport Austria 03:45 bis 06:00 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Villacher SV - Dornbirner EC, PQ3 Stereo 16:9 HDTV Merken Null Puck-Gefühl, null rhythmisches Kombinationsspiel, null Kampfgeist: Wären die Villacher "Adler" am Sonntag in einem Theaterstück aufgetreten, hätten sie die Rolle des sterbenden Schwans perfekt illustrieren können. Oscar-verdächtig! Doch mit eben jener Performance ein Eishockey-Spiel gewinnen? Never! Nach dem furiosen 8:2-Sahnetag gegen Ljubljana wollten die Schützlinge von Greg Holst eigentlich nachlegen, gerieten aber mit 2:6 unter die Räder der "Teufel" aus Fehervar. Autsch. Damit die Playoff-Flamme am Leben bleibt, wollen die "Adler" im heimischen "Horst" gegen die "Bulldogs" für einen Punkte-Segen sorgen. Die Vorarlberger haben allerdings d. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie