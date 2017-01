Sky Sport 2 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Bremer SV - SV Darmstadt 98, 1. Hauptrunde D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit hessischen Bundesligisten im DFB-Pokal kennen sich die Jungs vom Bremer SV mittlerweile gut aus. Bereits letzte Saison reiste mit Eintracht Frankfurt ein Hessen-Team aus Liga eins im Pokal zu den selbsternannten "Underdogs aus der Hansestadt". Nun tritt der SV Darmstadt 98 den Weg in den hohen Norden zum Oberligisten an. Für den Darmstadt-Defensivspieler und Ex-Werderaner Peter Niemeyer ist die Partie in Norddeutschland etwas ganz Besonderes: "Ich freue mich persönlich sehr auf das Spiel in Bremen, da es in meine alte Heimat geht." Der BSV will indessen dafür sorgen, dass Niemeyers Nostalgie-Trip aus anderen Gründen unvergesslich wird. Gelingt dem Bremer SV die Sensation ge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie