Sky Sport 1 03:00 bis 05:30 Golf Golf: US PGA Tour Farmers Insurance Open, 4. Tag in San Diego, Kalifornien (USA) USA Stereo 16:9 HDTV Station zwei des West Coast Swing führt die Pros der US PGA Tour nach San Diego. Auf dem legendären Torrey Pines Golf Course finden in dieser Woche die Farmers Insurance Open statt. Für den siebenmaligen Sieger Tiger Woods ist das der passende Ort, um ins Jahr 2017 zu starten. Zu den Siegkandidaten zählt der Top-Star nach seiner langen Verletzungspause zwar nicht, trotzdem sind alle Augen auf ihn gerichtet. Die Favoriten in San Diego sind Titelverteidiger Brandt Snedeker und Lokalmatador Phil Mickelson. Sky überträgt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag exklusiv live und in HD. Kommentar: Carlo Knauss.