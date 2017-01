Sky Sport 1 06:30 bis 09:00 Golf Golf: European Tour Commercial Bank Qatar Masters, 3. Tag in Doha (Katar) Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn es im Doha GC windig wird, ist der Platz ein ¿ziemliches Biest¿. Da hilft dann nur noch ¿Ball flach halten¿. Branden Grace beherrschte das in den vergangenen beiden Jahren am besten. Der Südafrikaner strebt beim Commercial Bank Qatar Masters den Titel-Hattrick an. Martin Kaymer, Bernd Wiesberger, Alex Noren, Rafa Cabrera-Bello und Ernie Els wollen das verhindern. Die deutschen Fans können sich außerdem auf Marcel Siem, Maximilian Kieffer, Alexander Knappe und Bernd Ritthammer freuen. Sky überträgt das Commercial Bank Qatar Masters exklusiv live und in HD. Kommentar: Gregor Biernath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie