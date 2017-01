Heimatkanal 20:15 bis 21:50 Komödie Ich denke oft an Piroschka D 1955 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Austauschstudent Andreas steht zwischen zwei Frauen, der hübschen Greta, mit der er einen Abend lang durch Budapest zieht, und Piroschka, einem blutjungen Mädchen, das er in einem kleinen Dorf kennen lernt. Als Andreas merkt, für wen sein Herz wirklich schlägt, ist es ist fast zu spät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liselotte Pulver (Piroschka) Gunnar Möller (Andreas) Wera Frydtberg (Greta) Gustav Knuth (Istvan Rasc) Margit Symo (Etelka Rasc) Rudolf Vogel (Sandor) Adrienne Gessner (Ilonka von Csiky) Originaltitel: Ich denke oft an Piroschka Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Hugo Hartung, Per Schwenzen, Joachim Wedekind Kamera: Richard Angst Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 6