Spiegel Geschichte 04:35 bis 05:30 Dokumentation Soul Power! The Early Years D 2013 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 1: Raus aus der Kirche - rein ins Leben! Ein Blick zurück in die Gründerjahre - von den Anfängen des Soul bis 1964/65. Die afroamerikanische Community drängt es auf die Straße, sie tritt vor den Altar und fordert Gleichheit - die Bürgerrechtsbewegung beginnt. Und die Musik verlässt die Kirche: Schwarze Künstler wie The Platters, Solomon Burke oder Ray Charles entwickeln den Gospel weiter zum Soul und bewegen sich zielstrebig in Richtung Mainstream. Originaltitel: Soul Power! Regie: Jean-Alexander Ntivyihabwa Altersempfehlung: ab 12