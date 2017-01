Spiegel Geschichte 22:10 bis 23:10 Dokumentation Wenn Blasen platzen - Die Finanzwelt am Abgrund N 2012 Stereo 16:9 Merken Die Dokumentation gibt einen faszinierenden Einblick in das Innenleben der Weltwirtschaft, die Entstehung von Blasen und darauffolgende Crashs. In einer globalisierten Wirtschaft ist es zunehmend schwieriger für Nationen, Unternehmen und Privatpersonen, sich vor den Schwankungen des Marktes zu schützen. Die norwegische Stadt Vik spiegelt in einem Mikrokosmos die Folgen der Finanzkrise wider: Das Dorf mit 2.800 Einwohnern ging beinahe bankrott. In der Dokumentation kommen internationale Wirtschaftsexperten wie der gefeierte Autor Michael Lewis und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz zu Wort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie