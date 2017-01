Spiegel Geschichte 07:10 bis 08:05 Porträt Das verkannte Genie - die Geschichte des Alan Turing GB 2014 Stereo 16:9 Merken Seine exzellenten mathematischen Fähigkeiten trugen dazu bei, das nationalsozialistische Regime zu besiegen und Meilensteine in der Computertechnologie zu setzen. Doch trotz seiner Verdienste blieb dem britischen Mathematiker Alan Turing zu Lebzeiten Anerkennung größtenteils verwehrt. Wegen seiner Homosexualität stigmatisiert, nahm er sich 1954 im Alter von 41 Jahren das Leben. Die Dokumentation geht auf das Werk des Mathematikers ein und stellt dabei den Menschen Alan Turing in den Vordergrund. Dazu schildern Bekannte und Verwandte ihre persönlichen Erinnerungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie