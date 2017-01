Bella zieht vom immer sonnigen Phoenix zu ihrem Vater in das verregnete und trübe Forks. Schnell ist die 17-Jährige in die Schulclique integriert und hat nach kurzer Zeit schon zahlreiche Verehrer. Doch ausgerechnet der merkwürdige und mysteriöse Edward Cullen hat es dem Mädchen angetan. Der kühle und abweisende Junge, der immer nur mit seinen Adoptivgeschwistern unterwegs ist, zieht es sofort in ihren Bann. Für Bella beginnt das Abenteuer und die Liebe ihres Lebens ... In Google-Kalender eintragen