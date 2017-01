Sky Emotion 04:40 bis 06:10 Thriller Pakt des Schweigens F 2003 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pater Joachim (Gérard Depardieu) quälen oft Zweifel an seiner Berufung. Diese werden stärker, als er die vom Schicksal gebeutelten Zwillingsschwestern Gaelle und Sarah (beide: Élodie Bouchez) kennenlernt. Die eine sitzt traumatisiert in einem Kloster, die andere wegen Kindesmord im Gefängnis. Die Schwestern scheinen ein Geheimnis zu hüten, hinter das Joachim unbedingt kommen will - dabei verliebt er sich in eine der Frauen. - Mysteriöser Verschwörungsthriller, mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle optimal besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Joachim) Élodie Bouchez (Gaëlle / Sarah) Carmen Maura (Mutter Emmanuelle) Isaac Sharry (Morel) Tsilla Chelton (Mutter Josephe) Wojciech Pszoniak (Bischof) Estelle Larrivaz (Schwester Archivarin) Originaltitel: Le pacte du silence Regie: Graham Guit Drehbuch: Roselyne Bosch Kamera: Patrick Blossier Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 16