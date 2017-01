Sky Nostalgie 04:40 bis 06:00 Abenteuerfilm Insel der Dinosaurier USA 1948 20 40 60 80 100 Merken Der Abenteurer Ted Osborne (Philip Reed) chartert das Schiff eines skrupellosen Kapitäns. Er will auf einer abgelegenen Südseeinsel nach prähistorischen Sauriern forschen. Schon bald kommt es zu bedrohlichen Situationen. - Naiv-charmantes Dino-Abenteuer in Pappmaché-Kulissen mit liebenswerten Tricks. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Virginia Grey (Carole Lane) Phillip Reed (Ted Osborne) Barton MacLane (Captain Tarnowski) Richard Denning (John Fairbanks) Richard Wessel (Sanderson) Daniel White (Edwards) Philip Nazir (Golab) Originaltitel: Unknown Island Regie: Jack Bernhard Drehbuch: Robert T. Shannon, Jack Harvey Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Ralph Stanley Altersempfehlung: ab 12