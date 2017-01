Sky Krimi 04:20 bis 05:10 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 223 Himmelfahrt D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einem Einsatz kommt der Sprengmeister Werner Jugert ums Leben. Bei der Kripo Wismar geht ein anonymes Schreiben ein, dass die Zündvorrichtung an der Bombe manipuliert war. Die Ehefrau des Opfers hegt einen grausamen Verdacht. An dem Unglückstag hatte eigentlich der Kollege Jens Klante Dienst. Der hatte sich krank gemeldet, so dass Jugert die Bombe entschärfen musste. Wusste Klante etwas von der Manipulation? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Gabriel Merz (Patrick Tressler) Marek Harloff (Jens Klante) Minh-Khai Phan-Thi (Tamara Jugert) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Hans-Christoph Blumenberg Drehbuch: Hans-Christoph Blumenberg Kamera: Klaus Liebertz Musik: Andreas Kaiser