Sky Krimi 07:35 bis 08:40 Krimiserie Der Alte Folge: 386 Im Alleingang D 2014 Stereo 16:9 HDTV In einem gut besuchten Warenhaus in einem Gewerbegebiet fallen Schüsse in den Personalräumen. Nahezu gleichzeitig stürmt aus dem Büro des Filialleiters ein maskierter Mann mit einer Geldkassette ins Freie. Für die junge Kassiererin Nicole kommt jede Hilfe zu spät, sie wurde tödlich getroffen. Marktleiter Nerlinger liegt schwer verletzt neben ihr. Hauptkommissar Richard Voss und seine Kollegen sind rasch vor Ort und nehmen die Ermittlungen auf. Schauspieler: Jan-Gregor Kremp (Richard Voss) Michael Ande (Gerd Heymann) Pierre Sanoussi-Bliss (Axel Richter) Markus Böttcher (Werner Riedmann) Christina Rainer (Dr. Franziska Sommerfeld) Roman Knizka (Dirk Sennwald) Tobias Oertel (Mateo Souz) Originaltitel: Der Alte Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Johannes Rotter Kamera: Stefan Spreer Musik: Titus Vollmer