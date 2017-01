Sky Comedy 23:45 bis 01:20 Komödie Soloalbum D 2003 Benjamin von Stuckrad-Barre 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Jung, cool und schon von der Freundin verlassen: Das kann der 24-jährige Ben (Matthias Schweighöfer) nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt gilt es, Exflamme Katharina (Nora Tschirner) so schnell wie möglich zu vergessen. Doch das ist nicht so einfach wie er denkt. - Benjamin von Stuckrad-Barres Bestseller frech-flockig umgesetzt, mit "Herr Lehmann"-Regisseur Leander Haußmann und Sandy von den No Angels in Nebenrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Schweighöfer (Ben) Nora Tschirner (Katharina) Oliver Wnuk (Alf) Christian Näthe (Christian) Lisa Potthoff (Nadja) Leander Haußmann (Chefredakteur) Matthias Matschke (Klaus) Originaltitel: Soloalbum Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Jens-Frederik Otto Kamera: Gero Steffen Musik: Marco Meister Altersempfehlung: ab 12