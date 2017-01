TV5 04:53 bis 05:13 Sonstiges Internationales Merken L'Américain Marc Porter est à la tête de l'association des Républicains en France. Il était à Washington pour l'investiture du Président Trump. Il sera interrogé sur cet événement, sur la vague de contestation lancée par les femmes et sur la mise en cause par le Président des résultats du vote populaire. Retour sur les premières mesures annoncées par le nouveau Président. Donald Trump va-t-il réaliser toutes ses promesses de campagne - La construction d'un mur à la frontière mexicaine, le démantèlement de l'Obama Care, le retrait des accords commerciaux... Dans quelle direction la politique étrangère des États-Unis va-t-elle s'orienter, notamment par rapport à l'Iran et au Moyen-Orient - La présidence américaine va-t-elle permettre à la Chine et à la Russie d'occuper tout le terrain délaissé par une Amérique en voie d'isolationnisme et en proie au nationalisme - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Dessaint, Sophie Malibeaux, Philippe Ricard Gäste: Gäste: Marc Porter (président de Republicans Overseas France) Originaltitel: Internationales