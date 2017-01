TV5 06:53 bis 07:45 Sonstiges Reflets Sud Taxi Photo Bamako / Le fruit du grenier 2016 Merken Au sommaire : "Taxi Photo Bamako" : Interrompues pendant quatre ans en raisons des tensions politiques, les Rencontres de Bamako sont revenues en force en 2015 pour célébrer leurs 20 ans. À travers la photographie et la vidéo, artistes, photojournalistes, collectionneurs et galeristes se sont interrogés sur le temps qui passe et la préservation de la mémoire visuelle. "Le fruit du grenier" : Tita Mbaye, plasticien sénégalais, revisite l'histoire à travers son art. Ses oeuvres, empreintes d'un grand symbolisme, sont le résultat d'une recherche inconsciente de ses racines culturelles. Corentin Faye trouve quant à lui son inspiration à Gorée. Il jette à travers sa peinture un regard sur le sort des réfugiés et évoque le caractère fragile de la liberté et de la paix. Ensemble, ils vont peindre à deux mains " Le fruit du grenier ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wendy Bashi Originaltitel: Reflets Sud Regie: Reportage de Emmanuelle Cordonnier, reportage de Lobé Ndiaye