National Geographic 04:05 bis 05:30 Dokumentation Top Ten Mega Monster GB 2015 2017-02-05 11:25 Stereo 16:9 HDTV Lange bevor Homo sapiens zur mächtigsten Spezies des Planeten aufstieg, beherrschten wahre Giganten die Erde: Vor 200 Millionen Jahren kam es offensichtlich vor allem auf die Größe an. Denn nur die furchterregendsten Riesenmonster waren wirklich Herr im Haus. Alle kleineren Wesen, die sich ihnen in den Weg stellten, wurden weggefegt oder gleich verspeist. Die aufschlussreiche Doku "Top Ten Mega Monster" stellt die größten Bestien vor, die je die Erde bewohnten, und enthüllt ihre Geheimnisse. Originaltitel: Top 10 Biggest Beasts Ever