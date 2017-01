Disney XD 07:35 bis 08:00 Trickserie Atomic Time - Der Held an meiner Hand Master Besserwisser / Atomic Haarball CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Atomic Puppet ruft einen alten Master. (b) Bubbles frisst einen ganz besonderen Haarball und verwandelt sich in ein riesiges Katzenmonster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Atomic Puppet