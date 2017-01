National Geographic Wildlife 04:10 bis 05:00 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Königreich der Raubkatzen NZ 2016 2017-02-01 21:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Jagden von Raubkatzen sind stets kalkulierte Beutezüge mit eindeutiger Tötungsabsicht. Dabei entscheiden Erfolg oder Misserfolg über Leben und Tod der Gejagten, aber auch der Jäger. "Wild 24" begleitet Löwen, Leoparden, Jaguare und Geparden rund um die Uhr und zeigt, wie diese Tiere ihren Opfern stets einen Schritt voraus sind. Die eindrucksvolle Episode führt den Zuschauern das Phänomen Raubkatze in spektakulären Bildern vor Augen und klärt, mit welchen Techniken die wehrhaften Verwandten unserer heimischen Stubentiger ihren Platz an der Spitze der Nahrungskette behaupten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24