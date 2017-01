National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Killerinstinkt Der Löwe USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die meisten Menschen gehören Löwen zu den furchterregendsten Raubtieren der Erde. Die schiere Größe, die ungeheure Kraft und nicht zuletzt die Tatsache, dass Löwen anders als andere Großkatzen im Rudel jagen - all das macht den König der Savanne zu einem Tier, das so manchen Zeitgenossen nachts nicht schlafen lässt. "Killerinstinkt" zeigt, was passiert, wenn Löwen auf die Jagd gehen. Die heutige Folge dokumentiert den Angriff auf einen mächtigen Kaffernbüffel - aus der Perspektive des Angreifers! Modernste Motion-Capture-Technologie und 3D-Visualisierungen machen es möglich. Dank aktueller Hightech sieht der Zuschauer die Welt buchstäblich aus der Sicht eines Löwen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: I, Predator