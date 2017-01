TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Das Karussell dreht sich wieder USA 2014 16:9 Merken Nach den Abenteuern in New York sind die Mädchen zwar wieder in Rosewood, müssen dort aber weiterhin mit den vielen Geheimnissen leben, die sie teilweise selbst geschaffen haben. Alisons unvermutete Wiederauferstehung von den Toten stößt nicht bei allen auf Begeisterung. Und auch das Mädchen selbst fühlt sich zuhause nicht wohl, da sie ihrer eigenen Familie nicht mehr vertraut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Sara Shepard Kamera: Larry Reibman