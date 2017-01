TNT-Serie 07:35 bis 08:20 Serien McLeods Töchter Zukunftsträume AUS 2005 16:9 Merken Luke hat bei dem verpatzten Autorennen seinen Wagen an Greg verloren und will sein geliebtes Auto nun mit einer neuen Wette zurückgewinnen. Greg, der großen Gefallen an Jodi findet, fordert jedoch einen delikaten Einsatz. Währenddessen freundet sich Kate mit Sandra an, die ihr schließlich sogar ein tolles Angebot macht. Wird Kate diesen Traumjob annehmen und fortan auf Sandras Ranch arbeiten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Brett Tucker (Dave) Brett Tucker (Dave Brewer) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Meg Mappin Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12